Buzëqeshin tifozët e Interit, Mourinho sot takon Marottën

Shtuar më 07/02/2019, ora 14:26

Dje në mbrëmje nga "Tele Lombardia", ka njoftuar një lajm mjaft të mirë për tifozët Interi teksa Jose Mourinho do të udhëtojë sot në Milano, shkruan Albeu.com.Portugezi pritet të takohet me me drejtorin sportiv të Interit Beppe Marottën Special One është trajneri më i dashur për tifozët Interi . Me Zikaltrit Mourinho fitoi tripletën në vitin 2010 duke u hyrë në histori si klubi i parë që e ka fituar atë.Ndërkohë Spalletti është në prag të shkarkimit për shkak të mungesë së rezultatve pozitive ku interi së fundmi është eleminuar nga "Liga e Kampioneve" që në fazën e grupeve dhe nga Kupa e Italisë, ndërsa në kampionat rrezikon dhe zonën Champios ku nuk fiton prej 3 ndeshjes radhazi. /albeu.com/