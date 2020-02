Calhanoglu ishte shumë pranë largimit, Lcesteri dhe Fenerbahce ishin gati të nënshkruanin

Shtuar më 13/02/2020, ora 12:50

Hakan Calhanoglu është një nga lojtarët e Milanit që lidhet shpesh me largimin, por për disa arsye ai ka mbetur në klub.Mesfushori i avancuar i kuqezinjve, është kërkuar me ngulm nga Leicester dhe Fenerbahce në afatin e janarit, por Milani nuk e ka shitur 26-vjeçarin.Siç raporton "Calciomercato.com", Milani do të vendosë për shitjen e Calhanoglut në përfundimin e këtij sezoni.Të dyja klubet nuk janë dorëzuar për Calhanoglun dhe do të tentojnë përsëri.Në fund të edicionit do të shihen paraqitjet e tij dhe objektivat e skuadrës, për të vlerësuar pastaj ofertat, ku anglezët janë të avancuar në bisedime.Turku deri në tani këtë sezon ka luajtur 22 ndeshje në të gjithë garat, ku ka shënuar 5 gola dhe ka dhuruar 2 asistime.