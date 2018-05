Calhanoglu presion Juventusit: Dimë si t'u mposhtim

Shtuar më 09/05/2018, ora 10:24

Sot në mbrëmje Juventus dhe Mialni do të diskutojnë finalen e Kupës së Italis dhe sipas mesfushorit të Milanit, Hakan Calhanoglu , skuadra e tij ka dëshmuar se mund ta mposhtë kampionin e Serie A në finale të Kupës së Italisë.“Duam ta fitojmë këtë trofe. Do të ishte thelbësore për t’u përmirësuar, është diçka që mund ta ndryshojë mentalitetin dhe të gjithë sezonin. Do të ndryshonte gjithçka”.“Ndeshja në Torino, por edhe ajo në Milano, tregoi se mund ta mposhtim Juventusin. Mund ta bëjmë këtë”.“Ne i patëm rastet tona, për shembull në Juventus Stadium unë e godita shtyllën. E dimë mirë forcën e tyre, ata kanë lojtarë të shkëlqyer, por edhe ne ekipin tonë ka shumë cilësi”.“Ata janë shumë të fortë në sulm, prandaj them se (Leonardo) Bonucci dhe (Alessio) Romagnoli do të luajnë rol vendimtar”.“Më i rrezikshmi? Douglas Costa. E njoh atë që nga koha ime në Gjermani, është i shpejtë, i mençur dhe mund t’i ndryshojë ndeshjet, por nëse luajmë si ekip, mund ta ndalim”, ka deklaruar Calhanoglu për Gazzetta dello Sport. /albeu.com/