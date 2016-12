Capello transferoi Roberto Carlos me një fax

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 24/12/2016, ora 12:09

Ish-trajneri i Realit të Madridit, Fabio Capello ka zbuluar një prapaskenë shumë interesante për transferimin e Roberto Carlosit në verën e vitit 1996.Sipas trajnerit italian, braziliani ishte një nga mbrojtësit më të që u transferua më lehtë në ekipin e tij, madje me një "fax".“Unë nuk besoja se mund ta merrja në 'Bernabeu'. Kisha disa informacione se ishte i zemëruar me trajnerin e tij tek Interi , Roy Hodgson. Menjëherë pas mbërritjes në Madrid, një agjent më tha se Interi po kërkon ta shesë mbrojtësin brazilian. I dërgova një faks, fola me presidentin dhe ditën tjetër operacioni u mbyll. Ky mund të jetë transferimi më i shpejtë i realizuar në futboll, ndonjëherë,” – tha Capello