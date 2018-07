CAS nuk po publikon vendimin për Milanin, media italiane zbulojnë arsyen

Shtuar më 19/07/2018, ora 16:30

Ekipi i Milanit është duke e pritur me ankth vendimin që do të japë Gjykata e Arbitrazhit Sportiv në lidhje me apelimin që ata i bënë vendimit të UEFA-s. Komisioni i qeversië europiane të futbollit, vendosi që Milan të përjashtohet për këtë vit nga Kupat e Europës.Por ky vendim u apelua menjëherë nga klubi itaian. Dje CAS kishte lajmëruar se vendimi do të publikohet sot, por sipas “Sky” edhe sot nuk do të ketë një vendim dhe kjo ka të bëjë me faktin se provat e dorëzuara nga Milan janë shumë komplekse do do të duhet kohë për tu shqyrtuar.Sot edhe pushimi i drekës për shqyrtuesit e dosjes së Milanit nuk është bërë për shkak të dosjes voluminoze. /albeu.com/