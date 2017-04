Casemiro: E dimë se çfarë duhet të bëjmë nesër për të eliminuar Bayernin

Shtuar më 17/04/2017, ora 15:42

Një ndër lojtarë t më të mirë të ndeshjes së parë, shtylla e mesfushës te Reali, Casemiro e ka të qartë që skuadra e tij ende nuk i ka mbyllur llogarit e kualifikimit me Bayernin. Fitorja e ndeshje së parë sipas tij nuk është e mjaftueshme për të qenë të qetë.“Kemi marrë një rezultat shumë të mirë në ndeshjen e parë dhe tashmë e dimë se çfarë duhet të bëjmë për të kaluar më tej. Ne duhet të luajmë lojën tonë, edhe pse e dimë se do të jetë tepër e vështirë. Bayern Munich ka lojtarë shumë cilësor, por ne duam ta fitojmë këtë ndeshje për të shkuar më tej.Lewandowski është futbollist i madh, por Bayern ka edhe lojtarë të tjerë të rrezikshëm dhe nesër do të jetë një ndeshje e madhe”, deklaroi braziliani në konferencën për shtyp para sfidës së nesërme. /albeu.com/