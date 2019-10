Casemiro: Kemi probleme të narrim rezultat në Champions

Shtuar më 01/10/2019, ora 22:45

Mesfushori i Real Madridit, Casemiro ka thënë se skuadra tani është nën presion në Ligën e Kampionëve Të besuarit e Zinedine Zidanes humbën 3-0 jashtë fushe nga PSG, për të barazuar sot 2-2 në shtëpi me Club Brugge."Po kemi probleme që ta marrim rezultate në Ligën e Kampionëve , kjo tashëm duket"."Rezultatet tona tregojnë se jemi në pozitë të keqe për kualifikim . Ende është në duart tona, dhe do ta mbrojnë vetëm me kualifikim "."Nuk ishte rezultati që e prisnim në shtëpi , por reaguam pasi pësuam dy gola", ka thënë Casemiro Real Madridi do të luajë dy ndeshje me Galatasaryn.