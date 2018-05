Casillas: Real Madrid më ka dhënë gjithçka

Shtuar më 08/05/2018, ora 17:15

Iker Casillas pranon se nuk i mungon Madridi , por klubi Merengues i ka dhënë gjithçka aitj. Casillas bëri më shumë se 700 paraqitje për Real Madridin dhe fitoi tre trofe të mëdhenj me Spanjën, por portieri u detyrua të largohej nga klubi i tij i fëmijërisë tre vjet më parë dhe nuk u shfaq për Kombëtaren që nga qershori 2016."Nuk më mungon Madridi ", tha 36-vjeçari, i cili kohët e fundit u kurorëzua kampion me Porton. Madridi më ka dhënë gjithçka "Kam luajtur në ndeshje të shkëlqyera, kam fituar trofe dhe kam luajtur për ekipin kombëtar . Do të jem përjetësisht mirënjohës ndaj Real Madridit. Unë jam ende një madridista dhe më pëlqen të shikoj ekipin."Kupa e Botës? Do të afrohem në një mënyrë tjetër, pasi unë nuk e kam bindur Lopetegui që të më telefonojë. Do të jetë një eksperiencë e re për mua."Duke thënë këtë, unë nuk kam tërhequr veten nga ekipi kombëtar . Kuptoj se Lopetegui ka zgjedhur lojtarë të tjerë, por vazhdoj të ëndërroj të kthehem."Deri tani, unë nuk kam dalë në pension nga ekipi kombëtar spanjoll", përfundoi Casillas . /albeu.com/