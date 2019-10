Cassano ironizon Interin, Juve është 3 herë më e fortë: Conte mendon për bardhezinjtë, jo për Barçën

Shtuar më 01/10/2019, ora 11:19

Antonio Cassano gjithmonë godet me deklaratat e tij. Ish-sulmuesi i njohur italian së fundmi i ftuar në programin televiziv sportiv Tika-taka, ka dhënë një deklraratë që me siguri nuk iu ka pëlqyer tifozëve të Interit. Cassano u shpreh se Juventusit është 3 herë më e fortë se Interi , ndërsa Conte mendon për bardhezinjtë jo për Barcelonën në Champions që luhet nesër mbrëma. Kjo deklrartë tashmë ka ndezur derbin e Serisë A që do të luhet në 6 tetor."Juvja është një nga skuadrat më të forta në Europë dhe 3 herë më e fortë se Interi . Konte e bën situatën të barabartë. Interi ka shumë lojtarë të mirë dhe një kampion në pankinë, Juvja ka një trajner të mirë dhe shumë kampionë në fushë. Ka bërë që Sançez të kombinojë mirë me Lukakun".Më tej, ish-sulmuesi, mes të tjerash i Romës, Realit, Milanit dhe Interit, ka folur për duelin që i pret zikaltrit kundër Barcelonës, i programuar për mbrëmjen e nesërme në orën 21:00 në "Camp Nou". "Jam i sigurt se Conte do të thotë se ndaj Barçës është ndeshja e jetës, por ai po mendon për Juven. Kush po më zhgënjen? Milani. Mori drejtuesin e Arsenalit, klub që gjatë 15 viteve të fundit nuk ka fituar asgjë…", përfundoi Cassano