Cavani i jep fitoren PSG ndaj Bordeaux (VIDEO)

Shtuar më 09/02/2019, ora 19:20

PSG ka mposhtur me rezultatin minimal skuadrën e Bordeaux në "Parc des Princes".Golin e fitores për parizienët e sh╒noi sulmuesi, Edinson Cavani në minutën e 42' nga pika e penalltisë.Miqtë tentuan disa herë për të barazuar rezultatin , por që nuk ia dolën dot mbanë.Pas kësaj fitoreje PSG renditet në vendin e 1 me 59 pikë, ndërsa Bordeaux në vendin e 12 me 28 pikë. /albeu.com/