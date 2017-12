Cavani udhëheq renditjen për këpucën e artë (FOTO LAJM)

Shtuar më 14/12/2017, ora 21:55

Edison Cavani renditjen për golashënuesin më të mirë në Europë për sezonin 2017-2018. Uruguaiani po kalon një sezon të mirë të PSG, duke shënuar 17 gola deri më tani në kampionat.Në vendin e dytë dhe të tretë ndodhen dy lojtarë nga kampionati italian, Mauro Icardi me 16 gola dhe Ciro Imobile me 15 gola Leo Mesi, Radamel Falcao dhe Robert Lewandowski ndodhen të tre në vendin e pestë me nga 14 gola . Ndersa golashënuesi më i mirë i Premier Leagues, Salah, nuk ka arritur të futet në 10 golashënuesit më të mirë. /albeu.com/