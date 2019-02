Ceferin: Do ishte e mërzitshme të shihje çdo fundjavë Juventus-PSG

Shtuar më 06/02/2019, ora 19:00

Aleksander Ceferin , presidenti i UEFA-s, ka dalë kundër çdo lige tjetër të re që flitet se mund të krijohet , madje ka thënë se nuk do të ketë asnjë Botëror për Klube.Në fjalën e tij, numri një i futbollit europian i ka dhënë fund aludimeve që Juventusi apo dhe PSG, kanë dashur të krijohet një “Superligë Europiane ”.“Kjo superliga europiane , do të vriste fubollin, dhe do ishte e mërzitshme të shihje çdo fundjavë Juventus-PSG”. /albeu.com/