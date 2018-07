Çështja Mbappe: Vjen oferta që tremb Real Madridin

Shtuar më 13/07/2018, ora 17:30

Klubi i Real Madridit nuk është skuadra e vetme që interesohet për talentin francez, Kylian Mbappe Mbappe është bërë një nga lojtarët më të kërkuar këtë sezon dhe këtë po e vërtëton edhe me shkëlqimin e tij në Botëror me përfaqësuesen franceze.Madje për të thuhet se ai do të jetë zëvendësuesi i Messit dhe Ronaldos.Te Real Madrid e kanë nuhatur këtë dhe pas shitjes së Ronaldos të Juventus, ata po shikojnë mundësinë për të marrë Mbappen.Por tashmë sipas "Don Balon" në garë është futur edhe Barcelona dhe Manchester United, ku këta të fundit thuhet se kanë gati një ofertë tepër të lartë për Mbappen. /albeu.com/