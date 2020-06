Çfarë goli ka shënuar Ramos, portieri nuk lëviz fare (VIDEO)

Shtuar më 24/06/2020, ora 23:26

Real Madrid ka dyfishuar avantazhin ndaj Mallorac-s në minutën e 56-të.Autori i golit ka qenë Sergio Ramos , i cili ka realizuar një gol me të vërtetë të rrallë.Zakonisht e kemi parë të shënojë me kokë ose me penallti , por këtë herë kapiteni i Real-it ka dashur të tregojë aftësitë e tij me goditjet e dënimit.