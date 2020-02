"Çfarë ke o hundë madh", ish-lojtari i United tregon sherrin me Ibran

Shtuar më 18/02/2020, ora 12:59

Mbrojtësi i Manchester United , i huazuar në Estudiantes, Marcos Rojo , ka zbuluar se ai kishte qenë shumë afër të kapej me grushte me Zlatan Ibrahimovic gjatë një seance stërvitore.Mirëpo trajneri i atëhershëm i "Djajve të Kuq", Jose Mourinho, kishte ndërhyrë dhe i kishte qetësuar lojtarët.Marcos Rojo dhe Zlatan Ibrahimovic luajtën së bashku për një sezon e gjysmë në "Old Trafford".Suedezi u largua nga Manchester United në janar të vitit 2018, ndërsa muajin e kaluar edhe Rojo e la "Old Trafford"-in dhe kaloi si huazim tek Estudiantes. Zlatan ka karakter të fortë, për këtë më kishte paralajmëruar edhe Ezequiel Lavezzi. E dija se ai dëshironte t’ia pasonim gjithmonë topin. Por, gjatë një ndeshje, e pashë se ai e kërkoi topin, por unë ia pasova Paul Pogbasë", ka thënë Rojo "Ai filloi të më bërtasë, e ngriti dorën dhe më tha shumë gjëra anglisht dhe spanjisht. Unë i thashë: "Ça ke o hundë e madhe? Mbylle gojën!". E dija se do të më vriste po të më zinte, kështu që e vetmja gjë që mund ta bëja ishte të ballafaqohesha me të.Kur ne hymë në dhomat e zhveshjes, unë menjëherë i thashë atij ta mbyllë gojën dhe të mos bërtasë. Ne filluam ta ofendojmë njëri-tjetrin dhe bashkëlojtarët tanë po na shikonin. Në mes, Jose Mourinho po tentonte të na qetësonte të gjithëve", kujton ish-lojtari i Manchester