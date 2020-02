Çfarë po ndodh me Messin, 3 ndeshje pa shënuar

Shtuar më 10/02/2020, ora 21:09

Tre ndeshje pa shënuar në kampionat janë shumë për një sulmues çfarëdo por për Lionel Messin mund të konsiderohen një përjetësi. Pavarsisht 3 asisteve në sfidën ndaj Real Betis, ylli argjentinas regjistroi një rekord negativ.Kjo ishte ndeshja e 3-të rresht që Messi që nuk shënon në La Liga. Seria negative e ndeshjeve pa gol në kampionat për 6-herë fituesin e Topit të Artë nisi me transfertën ndaj Valencias, vazhdoi me sfidën ndaj Levantes për të kulmuar me duelin e fundit ndaj Real Betis në të cilin gjithsesi Messi e tregoi klasin e tij me 3 pasime për gol. Messi nuk qëndronte pa shënuar në 3 ndeshje radhazi në kampionat që nga shkurti i vitit 2018-të, por mesa duket konflikti në distancë me drejtorin sportiv Eric Abidal dhe zërat për një largim të mundshëm të tijin nga Barcelona, kanë tensionuar yllin argjentinas i cili nuk është i qetë.