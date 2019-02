Çfarë po ndodh në Bernabeu? Girona përmbys Realin (VIDEO)

Shtuar më 17/02/2019, ora 13:44

Reali po tronditet në Bernabu teksa Girona ka përbysur gjithcka në pjesën e dytë Galaktikët.Pasi e mbyllën pjesën e parë në avantazh me golin e Casemiro, në të dytë Girona ka realizuar dy herë fillimisht me Stuanin me 11 metërsh, e më pas me sulmuesin tjetër Portu i cili realizoi brenda zonës lehtësisht.Aktulisht Realit i kanë mbetur edhe 8 minuta nga koha e rregullt për të dalë të paktën me një pikë. /albeu.com/