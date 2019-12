Çfarë thuhet në shkresën e UEFA-s e prezantuar nga FFK-ja? (FOTO LAJM)

Shtuar më 09/12/2019, ora 16:26

Federata e Futbollit të Kosovës gjatë ditës lëshoi një komunikatë zyrtare rreth situatës së fundit të krijuar për mandatin e kryetarit Agim Ademi , shkruan Insport.FFK-ja publikoi procesverbalin e Kuvendit të Jashtëzakonshëm Zgjedhor dhe një shkresë nga UEFA si mbështetje për mandatin katërvjeçar të Ademit.“I dashur Eroll,Shpresoj se kjo letër ju gjen mirë.Në përgjigje të kërkesës tuaj të datës 2 dhjetor 2019, konfirmoj që personalisht kam marrë pjesë në mbledhjen e jashtëzakonshme të Asamblesë së përgjithshme të FFK-së më 6 korrik 2018 dhe në atë rast, Z. Agim Ademi u zgjodh me aklamacion si Presidenti i ri i FFK-së për një mandat katër vjeçar.Në rast të informacionit shtesë të nevojshëm në lidhje me këtë, ne mbetemi në dispozicionin tuaj të plotë”, thuhet në shkresën e UEFA-s e publikuar nga FFK-ja.Kjo shkresë është dërguar nga Zëvendës-Drejtori i Zyrës për Zhvillimin e Federatave në UEFA, Thierry Favre.Pra, kjo letër siç shihet në përmbajtje është vetëm një konfirmim i prezencës së Favre në Kuvendin e Jashtëzakonshëm Zgjedhor dhe se ai Kuvend në të cilin është zgjedhur Ademi ishte në rregull, por nuk shkruan se nuk duhet të mbahet Kuvendi i ardhshëm në vitin 2020.Në sajtin e UEFA-s nuk asnjë komunikatë të publikuar rreth mbështetjes së Agim Ademit si kryetar i FFK-së me mandat katër vjeçar apo rreth sitautës së fundit të krijuar.Ish zëvendës/sekretar Arianit Ahmeti ka shpallur kandidaturën e tij për kryetar të Federatës së Futbollit të Kosovës dhe pretendon se ka 41 nënshkrime, të cilat do t’i publikon gjatë ditëve në vijim.