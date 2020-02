CHAMPIONS/ Atletico Madrid - Liverpool, formacionet e mundshme

Shtuar më 18/02/2020, ora 09:51

Champions League rikthehet në fazën më emocionuese të saj, atë me eleminim direkt.Një nga super ndeshjet është dhe ajo e sotmja mes Atletico Madridit dhe Liverpoolit.Dy klubet do të takohen në 1/16 e finales nga ora 21:00 në Wanda Metropolitano, derisa do të jetë një sfidë për të mos e humbur.Los Rojiblancos për këtë takim nuk mund të llogarisin në Jao Felixin që është i sëmurë, Kieran Trippier dhe Dario Poveda që janë të lënduar , ndërsa në dyshime është paraqitja e Diego Costas dhe Hector Herreras.Në anën tjetër, The Reds do të jenë pa lojtarët si, Nathaniel Clyne dhe Xherdan Shaqiri, që po ashtu janë të lënduar Formacioni i mundshëm Madridit : Oblak; Arias, Savic, Gimenez, Lodi; Vitolo, Koke, Thomas, Saul; Morata, Correa.Formacioni i mundshëm i Liverpoolit: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.