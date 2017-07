Chelsea arrin marrveshjen me lojtarin e Realit

Shtuar më 13/07/2017, ora 17:21

Chelse dhe Real Madrid kanë rënë dakord për transferimin e Danilos.Lojtari ka preferuar destinacionin Londër dhe për këtë arsye Real Madrid nuk ka tentuar ta bindë më atë. Chelsea ofroi për të 31 milionë euro, një milion më shumë se Juventustë cilët e dëshironin gjithashtu brazilianin përcjell Albeu.com.Lojtari do të udhëtojë të shtunën për në Angli ku do tu nënshtrohet cizitave mjeksore dhe do të firmosë një kontratë 5-vjeçare me blutë e Londrës. /albeu.com/