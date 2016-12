Chelsea firmos, Oscar në Kinë

Shtuar më 23/12/2016, ora 09:46

Është bërë zyrtare largimi i parë për këtë merkato dhe bëhet fjalë për mesfushorin brazilian Oscar i skuadrës së Chelseas i cili do t’i bashkohet ‘uraganit’ kinez , Shanghai SIPG me të cilën më parë kanë firmosur emra të njohur të futbolli evropian.Pas spekulimeve të gjata, braziliani ka përfunduar këtë lëvizje pasi skuadra e Chelseas ka pranuar ofertën e majme prej 60 milionë eurosh, shkruan "Sporting News".Pas katër vitesh në “Stamford Bridge”, gjatë merkatos së janarit 25-vjeçari do t’i bashkohet klubit të ri kinez Si rezultat i largimit të Oscar në medi po përflitet se zëvendësuesi i tij në mesfushë pritet të jetë ‘ylli’ i Real Madridit, James Rodriguez./albeu.com/