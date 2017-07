Chelsea ha presionin e Contes, Rudinger hedh firmën mbi kontratë

Shtuar më 09/07/2017, ora 17:30

Antonio Rüdiger është një lojtar i ri i Chelsea . Mbrojtësi gjerman i ka realizuar të njëjtat ditë dhe vizitat mjekësore dhe nënshkroi një kontratë që do të lidhë atë në Chelsean për pesë vitet e ardhshme, duke e lënë Italinë pas dy sezonesh.Që nga shitja e saj, Roma mbledh 35 milion euro plus dhe katër milionë bonuse të lidhura me arritjen e qëllimeve dhe Chelsea futbollist. Rüdiger do të veshë fanellën numër dy, përcjell Albeu.com.Ai tha: "Unë jam i gëzuar, sepse unë dua të luajë për një klub të tillë prestigjioz. Me padurim po pres për të takuar shokët e mi të rinj, unë jam krenar të jem një lojtar i Chelsea . "Pastaj në Instagram ai përshëndeti romët dhe tifozët e saj: "Ti them mirupafshim Romës nuk ishte e lehtë për mua, sepse unë kam qenë i lumtur të isha pjesë e këtij klubi, tifozët e saj dhe miqtë e mi në ekip. Por, kur kam mësuar e ofertës së Chelseat unë kammenduar për këtë dhe të kuptojnë se në jetë ka një shans të dytë. Për mua Liga Premier është liga më konkurruese në botë dhe Chelsea , me Antonio Conte dhe stilin e tij të mbrojtjes, do të jetë për mua një hap më tej. Dua të falënderoj stafin e Romës , të gjithë tifozët dhe bashkëlojtarët për përkrahjen e tyre në këto dy vite të mrekullueshme" ka përfunduar mbrojtesi gjerman i Chelseat. /albeu.com/