Chelsea vendos për të ardhmen e William dhe Pedro

Shtuar më 01/07/2020, ora 14:26

Klubi i Chelseas ka arritur një marrëveshje bashkëpunimi me dy futbollistët Willian dhe Pedro të qëndrojnë në skuadër deri në përfundim të këtij sezoni.Ata do të jenë të gatshëm për Lampardin për ndeshjet e mbetura të ligës , FA Kupës dhe Ligës së Kampionëve, transmeton Indeksonline. Pedro pasi të përfundoj me Chelsean do të transferohet te Roma, kurse Willian pritet të mbetet në Londër, ku do të transferohet tek njëra nga skuadrat londineze: Tottenham, Arsenal apo West Ham./