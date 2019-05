Chiellini: Nëse Conte shkon tek Interi uroj mos fitojë asgjë

Giorgio Chiellini si kapiten i Juventusit ka folur para javës së fundit të këtij sezoni në Serie A.Mbrojtësi i Juventusi komentoi lajmet në mediat të cilat po përflasin se Antonio Conte sezonin e ardhshëm do të drejtojë skuadrën e Interit. Chiellini : Largimi i Allegrit në momentin e duhur, trajneri i ri... Nëse marrëveshja finalizohet, Chiellini i uron Contes mos fitojë asnjë titull me zikaltrit."Por nëse më pyesni se çfarë mendoj mbi alternativën Conte tek Inter, nuk do të ishte e lehtë ta shihja në stolin e zikaltërve. E kuptoj që bëhet fjalë për profesionistë por nëse shkon tek Interi edhe pse raporti im me të është i shkëlqyer do të uroja që të mos fitonte asgjë tek zikaltërit", tha ai.Kujtojmë që Conte ka qenë pjesë e Juventusit prej vitit 2011 deri në 2014-ën.