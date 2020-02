Christian Vieri beson se Italia do ta fitojë "EURO 2020"

Shtuar më 16/02/2020, ora 13:53

Legjenda e Italisw, Christian Vieri , ka shprehur besimin se kombwtarja e Italisw do ta fitojw "EURO 2020".Gjithashtu, ish anëtari i Inter ka treguar edhe skuadrën e vetme që mund t’i hap telashe ‘Azzurrit’."Unë tashmë i kam shkruar Mancinit dhe i kam thënë se vetëm Franca ka një skuadër superiore në raport me Italinë. Nuk e di pse, unë mund ta ndjejë që do ta fitojmë” ka thënë Vieri "Për 18 muaj, Mancini ka arritur ta kthejë Italinë, në një mënyrë që askush nuk e kishte bërë më parë. Kemi skuadër të re, me kualitet dhe kurajo" ka shtuar ish anëtari i Inter."Nuk dua të humb asnjë ndeshje. I kam thënë Robertos të më sigurojë 2-3 bileta për secilën ndeshje. Nuk dua arsyetime" tha ndër të tjerash Vieri për ‘Gazzetta dello Sport’. Italia u kualifikua për Euro 2020 pas një kampanje kualifikuese perfekte, ku mori 10 fitore. Në grupet e finaleve të Euro 2020, Italia luan përballë Turqisë, Zvicrës e Uellsit.