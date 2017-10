Cikalleshi bëhet BABA: Falenderoj Zotin që përjetova parajsën e kësaj bote!

Shtuar më 12/10/2017, ora 22:51

Sulmuesi Sokol Çikalleshi ka përjetuar ditën e sotme një nga momentet më të lumtura të jetës së tij.Ai është bërë zyrtarisht baba . Bashkëshortja e tij ka sjellë në jetë vajzën e quajtur Rajna Sulmuesi i Kombëtares shqiptare nuk ka ngurruar të ndajë me miqtë e tij në “ Instagram ” këtë moment të veçant të jetës së tij, shkruan Albeu.com.“Zyrtarisht Baba ! Falenderoj Zotin qe me beri te perjetoj sot parajsen e kesaj bote ! RAJNAOfficially father ! Thanks God that made me feel the paradise of this ëorld! RAJNA”, shkruan ai në “ Instagram ”. /albeu.com/