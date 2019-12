City i "plagosur" në mbrojtje, Guardiola hedh sytë nga Barcelona

Shtuar më 10/12/2019, ora 14:31

Pavarësisht deklaratave të mëparshme të trajnerit të Manchester City , Pep Guardiola , se nuk do të bënte ndërhyrje në merkaton e dimrit, me problemet në mbrojtje duket se spanjolli ka ndryshuar mendje.Objektivi i Citinzens për në janar është pikërisht të përforcojë repartin e prapavijës, që me mungesën e Aymeric Laporte po has shumë vështirësi.Alternativa e Citizens për të mbushur këtë boshllëk quhet Samuel Umtiti.Francezi nuk po kalon një moment të mirë te Barcelona , ku në 16 javë kampionat është aktivizuar katër herë.Kjo situatë e krijuar te katalanët mund ta shtyjë francezin t’i bashkohet ekipit të Guardiolës që në janar