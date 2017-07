City misionin që nisi tek Juventus, e shpërndan

Shtuar më 13/07/2017, ora 17:01

Manchester City janë të vendosur për të përfunduar nënshkrimet me Kyle Walker dhe Benjamin Mendy për jo më pak se 90 million paund . Pothuajse është e njëjta vlerë që ofroi dhe për dyshen e Jueventusit Bonnuci dhe Alex Sandro.Pep Guardiola e ka bërë të sigurtë se Walker do të bashkohen nga Tottenhami për një tarifë fillestare prej 45 milionë paund , në një arritje në mbi 50 milionë së bashku me shtesash. 27-vjeçari do të ketë vizitat mjeksore në Mançester nesër para se të firmosni një marrëveshje afatgjatë, përcjell Albeu.com. Mendy pritet të vjerë nga Monako për 40 milion paund me Cityn e etur për të mbyllur marrëveshjen përpara se të fluturojë për turnet parasezonal. /albeu.com/