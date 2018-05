Çmendet Laçi, përmbys disavantazhin prej 2 golash ndaj Skënderbeut (VIDEO)

Shtuar më 05/05/2018, ora 17:37

Dukej si e mbaruar por jo për Laçin.Edhe pse u gjend në një disavantazh prej dy golash, laçjanët bënë çmendurinë duke e përmbysur gjithçka në 3-2.Në minutën e 31′ Skënderbeu gjeti golin e avantazhit. Ali Sowe nuk ka falur kësaj here, teksa i vetëm përballë portierit Selmani, pas asistit fansntastik të Lilajt, ia ka kaluar topin poshtë këmbëve gardianit të Laçit.Në të 40-tën Skënderbeu gjen golin e dytë, pas një përgjumje të mbojtjes së Laçit, Ali Sowe, nuk ka folur, duke ndjekur aksionin dhe duke dyfishuar shifrat . Goditje e rëndë për Laçin.Por mrekullia filloi në minutën e 45+1′, ku Laçi rihapi gjithçka në 1-2. Bruno Lulaj, ndëshkon ish-ekipin e tij, me një gjuajtje të saktë me kokë, pas krosimit nga e djatha, duke hapur sërish takimin.Më pas arriti të barazojë në të 54′ 2-2. Rexhinaldo ka barazuar shifrat pas një krosimi nga këndi të Uzunit, sulmuesi ka gjuajtur saktë me kokë duke përshëndetur rrjetën e Teqjes.Mrekullia u finalizuan në minutën e 62, ku Laçi gjeti golin për 3-2. Përmbysje e çmendur. Pas një sulmi të shpejt, Rexhinaldo në pika e penalltisë, ka përfituar nga prekja e Uzunit dhe e ka pasur shumë të lehtë ta dërgojë topin në rrjetë. /albeu.com/