Çmenduri, City kalon në avantazh në min 90’ (VIDEO)

Shtuar më 20/02/2019, ora 22:55

Manchester City asesi nuk pajtohej me humbjen në këtë përballje.Pasi shënoi e para e më pas pësoi dy gola nga pika e bardhe ë 11 metërshit çdo gjë u bë me e vështirë për anglezët pasi mbetën edhe me 10 lajtarë pas daljes me të kuqe të Otamendi Ata treguan forcën e tyre dhe kthyen rezultatin në 2-3.Nërkohë janë minutat shtesë. /albeu.com/