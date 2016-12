Conte takohet me Vidal, 38 milionë sterlina për Bajernin

Shtuar më 30/12/2016, ora 14:39

Skuadra e Chelseat ka kthyer vëmendjen edhe një herë për të marrë shërbimet e mesfushorit të Bajernit të Mynihut, Arturo Vidal Sipas burimeve të “The Sun”, trajneri Antonio Conte ka zhvilluar një takim me mesfushorin kilian për të cilin Chelsea është e gatshme të shpenzojë plot 38 milionë sterlina. Nëse arrihet një marrëveshje me klubin gjerman atëherë Conte do ta ketë më të lehtë për të bindur Vidal që të veshë fanellën e Chelseas”, shkruan “The Sun”. Nëse un do të shkoj në luftë do ta marr Conten me vete, duhet ta shohim çfarë do të ndodhë”, ka thënë Vidal duke konfirmuar raportet e mira që ka me trajnerin italian.Klubi londinez nuk u tregua i gatshëm të paguajë çmimin e vendosur nga Roma për Radja Nainggolan, shumë e cila përllogaritej në 51.5 milionë sterlinash.Kujtojmë që Conte po shfrytëzon marrëdhënien e mirë që ka me mesfushorin ku së bashku kanë qenë pjesë e skuadrës së Juventusit./albeu.com/