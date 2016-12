Conte i pamëshirshëm: Të vazhdojmë me këtë ritëm

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 27/12/2016, ora 09:18

Skuadra e Chelsea-t arriti të marrë fitoren e 12-të radhazi këtë sezon ditën e djeshme. Padyshim që meritë për këtë arritje ka edhe Antonio Conte i cili po përshtatet mjaft mirë me futbollin anglez.Trajneri italian pas fitores ndaj Burnemuthit me shifrat 3-0 u shpreh mjaft i kënaqur me sjelljen e ekipit të tij.“Luajtëm një ndeshje të mirë, dhe mund të shënonim edhe më shumë gola. Të fitosh 12 ndeshje radhazi në këtë kampionat nuk është e lehtë. Është një ecuri fantastike por është e rëndësishme të vazhdojmë kështu.Në katër ditë kemi një tjetër ndeshje të vështirë dhe duhet të përgatitemi mirë. Pasi tani, të gjithë duan të na mundin", tha strategu italian.