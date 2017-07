Conte i premton minuta Fabregazit sezonin e ardhshëm, pavarësisht gjithçkaje

Shtuar më 20/07/2017, ora 15:36

London Evening Standard thotë se Antonio Conte , menaxher i Chelsea, ka garantuar se sezonin e ardhshëm Cesc Fabregas do të ketë më shumë hapësirë."Ju do të luani vazhdimisht, pavarësisht nënshkrimeve të bëra i është përgjigjur italiani spanjollit. Fabregaz e ka pyetur për të kërkuar një ekip të ri nëse nuk do të kishte minuta në dispozicion, përcjell Albeu.com.Tekniku italian i ka konfirmuar se ai është pjesë kyçe e planeve të tij. /albeu.com/