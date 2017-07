Conte kontratë të re dy vjeçare me Chelsean

Shtuar më 18/07/2017, ora 22:47

Skuadra e Chelsea në faqen zyrtare ka bërë të ditur se ka nënshkruar kontratë të re dy vjeçare me trajnerin Antonio Conte Kjo marrëveshje arrihet pak kohë para se Chelsea të niset në turin aziatik, ku do të takohet me Arsenal, Bayern Munich dhe Inter.Kujtojmë se Conte në vitin e parë te Chelsea ka fituar titullin e Premierligës.