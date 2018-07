Conte u shkarkua por nuk e lë me kaq, kërkon dëmshpërblim

Shtuar më 20/07/2018, ora 12:41

Antonio Conte është shkarkuar nga klubi i Chelseas edhe pse bëri një punë të madhe me "Blutë e Londrës" duke u zëvendësuar menjëherë me një tjetër italian, Sarrin.Por Conte nuk e ka lënë me kaq, ku sipas " Times " çështja pritet të përfundojë në gjykatë. kërkon të dëmshpërblehet nga Chelsea dhe kjo shumë shkon përafërsisht 9 milion stërlina. /albeu.com/