Conte zbulon se në fund të sezonit do të vendos për të ardhmen

Shtuar më 09/05/2018, ora 16:30

Trajneri i Chelseat, Antonio Conte , do t’i bëjë të ditura planet e së ardhmes vetëm pas përfundimit të këtij sezoni.Chelsea është duke luftuar për pozitën e katërt në Premier League, e cila është vendi i fundit që të dërgon në Champions League për sezonin e fundit. Conte nuk dëshiron të flasë për të ardhmen dhe thotë se i gjithë përqendrimi i tij është vetëm te puna. Mendoj se jam i sigurt se jam trajner i Chelseat dhe fokusin e kam vetëm këtu. Është shumë e vështirë të komentosh rreth spekulimeve sepse ato nuk janë ndalur që prej fillimit të sezonit, pas ndeshjes sonë të parë kundër Burnley”, ka thënë Conte Mendoj se ju e kuptoni se këto spekulime nuk janë të rëndësishme sepse përqendrimi i vetëm i imi është të punoj në mënyrën më të mirë të mundshme me lojtarët e mi. E bëj këtë nga fillimi deri në fund. Kanë mbetur edhe dy javë dhe sezoni do të mbarojë. Do ta kuptoni nëse gjërat janë ndryshe apo nëse do të më shihni edhe sezonin tjetër këtu”, shtoi ai. /albeu.com/