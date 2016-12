Conte zbulon sekretin e fitoreve të Chelsea-t

Shtuar më 22/12/2016, ora 14:52

Chelsea ka arritur që të fitojë 11 ndeshje radhazi në Premier League, duke krijuar distancë me ndjekësit. Humbjen e fundit “blutë” e kanë pësuar, më 24 shtator, kur humbën 0-3 ndaj Arsenalit, ndërkohë që më parë ishin mundur dhe 1-2 nga Liverpooli. Conte në atë kohë vendosi të bënte disa ndryshime që rezultuan të suksesshme.“Zakonisht, kur ne nuk fitojmë, mua nuk më zë gjumi. Pas 11 fitoreve të njëpasnjëshme, në ekipin tonë, mbizotëron një atmosferë pozitive dhe në planifikojmë që të vazhdojmë me këtë stil. Jemi mundur me meritë nga Liverpooli dhe Arsenali, por, që atëherë, unë fillova të kërkojë shkaqet për formën tonë të keqe. Ndërruam taktikën dhe kjo dha rezultat”, deklaron Conte Sidoqoftë, Chelsea-n e pret një periudhë e vështirë, deri më 4 shkurt 2017, pasi “blutë” do të luajnë, si vizitorë, me Totenhemin, Leicesterin dhe Liverpoolin, ndërkohë që i pret edhe një duel i fortë me Arsenalin në fushën e vet.