Courtois refuzon interesimin e Real Madridit

Shtuar më 30/12/2016, ora 16:49

Thibaut Courtois ka vendosur zyrtarisht që të jetë pjesë e skuadrës londineze duke refuzuar në këtë mënyrë interesimin e Real Madridit.Trajneri Antonio Conte theksoi se lajmet e fundit janë vetëm spekulime dhe asgjë më shumë.“Thibaut për mua është një prej portierëve me të mirë në botë.Ai është duke punuar shumë mirë me ne, dhe është portier fantastik.Ai do të qëndroj me ne, kjo është gjëja më e rëndësishme, situatat tjera janë vetëm spekulime”, tha ai./albeu.com/