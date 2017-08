Coutinho nuk grumbullohet me ekipin e Liverpoolit

Shtuar më 11/08/2017, ora 17:16

Liverpool do të nisë sezonin e ri të Premier League kundër Watford këtë fundjavë, por ata do të duhet të bëjnë planet pa objektivin e Barcelonës Philippe Coutinho Ndërsa klubi anglez ka këmbëngulur se lojtari nuk është në shitje, ai do të humbasë ndeshjen e sezonit si rezultat i një dëmtimi në shpinë. "Ai nuk është në dispozicion ", u tha Jurgen Klopp gazetarëve. "Ai nuk ka qenë në trajnim që nga e premtja e kaluar.", përcjell Albeu.com Klopp zbuloi gjithashtu se braziliani është gjithashtu në dyshim edhe për ndeshjet e arshme pasi nuk dihet kohëgjatësia e mungesës së tij. /albeu.com/