Crerand: Ibrahimovic është po aq i mirë sa Messi, lë pas Ronaldon

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 28/12/2016, ora 10:32

Pat Crerand ndryshe “legjenda” e Manchester United ka deklaruar se Ibrahimovic është në të njëjtin nivel me Lionel Messin Në një intervistë për tabloidin britanik “Daily Mirror”, Crerand theksoi se janë golat dhe performanca në lojë që tregon hapin e njëjtë të Ibrës me Messin , shkruan “Goal.com”.Sipas tij Ibra është padyshim lojtari më i mirë në botë pasi në këtë sezon ai ka shënuar 50 gola, një më pak se Messi dhe 6 më shumë se Ronaldo.“Ibrahimovic është një lojtar i jashtëzakonshëm. Këtë nuk e them unë por e thonë shifrat dhe golat që ka shënuar gjatë vitit 2016. Mund të them me bindje se ai është i barabartë me 5 herë fituesin e ‘Topit të Artë’, Lionel Messin . Nëse ti pyet kush është lojtari më i mirë në botë atëherë të gjithë do të thonë Messi por unë nuk jam dakord pasi gjatë këtij sezoni Ibra ka qenë thjesht i jashtëzakonshëm duke shënuar plot 50 gola një më pak se Messi dhe 6 më shumë se Ronaldo”, u shpreh ai.Kujtojmë që 35-vjeçar mund ta kalojë Messin pasi ka edhe një ndeshje të mbetur për vitin vitin 2016 atë kundër Middlesbroughn në ‘Old Traffort’./albeu.com/