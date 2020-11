Cristiano Ronaldo arrin Puskas: 746 gola në karrierë, rekordi i rekordeve shumë afër

Shtuar më 12/11/2020, ora 22:34

Frika e një dëmtimi të mundshëm ka kaluar.Nuk ka probleme serioze në kyçin e këmbës për Cristiano Ronaldon, i cili menjëherë doli në fushë me fanellën e Portugalisë, si pjesë e miqësores kundër Andorra.Një ndeshje që e filloi nga stoli, me hyrjen në fushë në pjesën e dytë.Edhe pse nuk ishte një ndeshje e rëndësishme për Ligën e Kombeve, CR7 përsëri donte të shënonte, për t’iu afruar majës së Ali Daei, shënuesit më të mirë ndërkombëtar me fanellën e një kombëtareje. Iraniani ka një karrierë me 109 gola, ndërsa sulmuesi i Juventusit është në kuotën e 102 golave me kombëtaren.Mbrëmë, 35-vjeçari shënoi edhe një gol tjetër me fanellën e Portugalisë, me të cilën fitoi “Euro 2026”. Me një numër të pabesueshëm golash me luzitanët, ai është superior ndaj Messit, Puskas dhe pjesës tjetër të shënuesve të mëdhenj të kombëtareve.Me golin ndaj Andorra, i gjashti i Portugalisë në mbrëmjen e djeshme, Cristiano Ronaldo u ngjit në kuotën e 746 “rrjetave” gjatë karrierës së tij, duke arritur Puskas , në vendin e katërt, të lojtarëve më produktivë (zyrtarë) në historinë e futbollit. Legjenda hungareze nënshkroi të njëjtën shumë golash mes klubeve dhe ekipit kombëtar, në të njëjtin nivel me luzitanin.I rikuperuar me Portugalinë, Cristiano Ronaldo do të luajë dy ndeshjet e fundit me ekipin kombëtar për vitin 2020 dhe më pas do të kthehet në fushë me fanellën e Juventusit. 35-vjeçari shpreson të fitojë Ligën e Kampionëve me bardhezinjtë, pranverën e ardhshme.