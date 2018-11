Cristiano Ronaldo i gatshëm kundër Valencias (FOTO LAJM)

Shtuar më 26/11/2018, ora 21:45

Është koha që Cristiano Ronaldo të bëjë atë që di më mirë, hakmarrjen duke shënuar gola. Një nisje aspak e mirë e Championsit nga ana e portugezit me fanellën e Juventusit ku ndaj ndeshjes me Valencian ai ka marrë një karton të kuq duke e lënë fushën që në pjesën e parë.Ish-lojtari i Realit të Madridit do të jetë i gatshëm në ndeshjen e kthimit e cila do të luhet në Torino. Ronaldo shpreson që lotët e derdhura në ndeshjen e parë kundër ekipit spanjoll, t’i kthejë në gëzim duke arritur të shënojë gol në këtë ndeshje.Gjatë stërvitjes ai duket se është mjaft i motivuar duke arritur të dhurojë spektakël edhe duke shënuar gola mbresëlënës dhe ka shprehur qartë gatishmërinë e tij për këtë ndeshje