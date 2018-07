Cristiano Ronaldo, "mbreti" i Instagramit

Shtuar më 24/07/2018, ora 19:25

Cristiano Ronaldo bën sërish më mirë sesa rivalët e tij Lionel Messi dhe Neymar Ylli portugez i ka mundur të dy kolegët në klasifikimin e sportistëve më të pasur nëpërmjet Instagramit. Sipas një programi analizues për postimet në Instagram, që harton edhe klasifikimet e personave me sponsorizime më të mëdha dhe me më shumë influencë, Ronaldo , me 133 milionë ndjekësit e tij, ka trafikun më të lartë.Një kompani që vendos të sponsorizojë në faqen e tij në Instagram do të paguajë 750 mijë dollarë për postim, ndërkohë që pas tij në klasifikimin e 5 futbollistëve me më tepër influencë dhe me çmimin më të lartë janë Neymar Messi , David Beckham dhe Gareth Bale, raporton TCH.Një postim në faqen e Neymar dhe Messi kushton respektivisht 600 dhe 500 mijë dollarë, ndërkohë që tek profili i Beckham kushton 300 mijë dhe tek i Gareth Bale kushton 185 mijë. /albeu.com/