Cristiano Ronaldo prezanton parfumin e tij të ri për Krishtlindje (FOTO LAJM)

Shtuar më 19/12/2017, ora 22:12

Si në fushën e blertë edhe jashtë saj ylli portugez nuk dalon asnjëherë me sukseset e tij.Pas fitimit të Realit në Kupën e Botës për Klube, që Cristiano Ronaldo i dhuroi trofeun madrilenëve, këtë radhë ka prezantuar parfumin e tij të ri për Krishtlindjet.Sulmuesi 33-vjeçar me shumë gjasa do të startojë nga fillimi i ndeshjes në El Clasico kundër Barcelonës, që ai është një shtyllë kryesore për klubin madrilen. /albeu.com/