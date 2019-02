Cristiano Ronaldo trajner i djalit të tij

Shtuar më 07/02/2019, ora 22:30

Për momentin, Cristiano Ronaldo dihet që ka ende tri vite e gjysmë kontratë me Juven, por nëse ai do të vazhdojë karrierën e trajnerit apo jo, pas futbollit të luajtur, kjo duhet ende të mësohet.Por ndërkohë indicit e para se ai mund të ketë një të ardhme në stol vijnë nga videot që ai poston në rrjetet sociale.Në kohën e lirë, CR7 nuk lodhet së punuari me djalin e tij, Cristiano Jr, të cilit i mëson si të mbajë trupin në formë dhe si të përmirësohet në shpejtësi, driblim dhe goditje. /albeu.com/