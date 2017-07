Cuadrado i gatshëm të tradhtojë Juventusin

Shtuar më 11/07/2017, ora 16:06

Operacioni që mbyllën me Luis Muriel për në Sevilje, ka bërë që agjenti Alessandro Lucci të vizitojë sot Casa Milano.Agjendi do të bisedojë me kuqezinjtë për transferimin e me huazim të Bertolaccit. Mesfushorit mudn të bashkohet me Genoan, përcjell Albeu.com.Nga ana tjetër Cuadrado , shumë vlerësuar nga Montella dhe konsiderohet ndër lojtarët që kanë më shumë mundësi të lënë Juventusin këtë verë.