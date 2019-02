Cungu nuk dorëzohet: Lufta për titull mbetet e hapur

Shtuar më 14/02/2019, ora 17:54

Trajneri Armando Cungu rrezikon seriozisht shkarkimin pas mungeses se rezultateve, por tekniku vijon të besojë se lufta për titull mbetet e hapur plotësisht, duke shpresuar që edhe të kuqtë të gabojnë ashtu siç bënë verilindorët."Kemi qenë edhe 12 pikë larg Partizanit në 2 fazat e para dhe te gjithë thanë që kampionati ishte i mbyllur. Futbolli i tillë është, si kemi gabuar ne, mund të gabojnë edhe kundërshtarët tanë. Ne do të mundohemi të marrim maksimumin , atë që është e mundur në çdo ndeshje”, tha Cungu sot para gazetarëve."Llogaritë janë shumë të thjeshta për ne, kërkojmë maksimumin në çdo ndeshje, kjo është e vetmja llogari që të bëjmë. Nuk më intereson si shkojnë kundërshtarët, të bëjmë punën tonë e të marrim maksimumin për çdo sfidë. Kjo është e rëndësishme për ne"."Do të shohim nesër në fushën e lojës, nuk më pëlqen të flas para, do të shohim në stërvitjen e fundit. Edhe unë kam idetë e mia, mund të jenë edhe bashkë Rexhinaldo me Shkurtajn, e rëndësishme është që kushdo të zbresë në fushë, të japë maksimumin ", deklaroi trajneri i Kukësit.