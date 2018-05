Daja: Shpërdoruam raste, Lushnja na barazoi edhe në fazën e dytë

Shtuar më 09/05/2018, ora 18:45

Trajneri i Skënderbeut, Ilir Daja në përfundim të ndeshjes tha se shpërdoruam shumë raste.• Skëderbeu u duk nervoz, Lushnja iu vuri në vështirësi në pjesën e parë…"Shpërdoruam raste, jo sepse ishim nervozë, por ngaqë e kishim marrë lehtë. Folëm në pushimin mes pjesëve. Goli do grintë, jo akademizëm. Lushnja na ka barazuar edhe në fazën e dytë. Duhet të kishim luajtur edhe në pjesën e parë si në të dytën.• Sot skuadra fitoi por luajti edhe për sulmuesin "Nuk jemi mirë nga ana psikologjike për shkak të vendimeve të UEFA-s. Nuk është e lehtë të performosh në vazhdimësi në maksimum. Shpresojmë në një tjetër vendim në KAS.• Do ta mbani sulmuesin Ali Sowe është sezonin e ardhshëm?"Ka bërë shumë mirë, është pretendent për Këpucën e Artë. Siç na ka ndihmuar Sowe edhe skuadra e ka ndihmuar shumë sulmuesin , që me pjesëmarrjen në Kupat e Europës. Duhet të kemi vazhdimësi, sepse është qendërsulmuesi ynë kryesor. E ka ai në dorë, e kam përballë dhe s’dua të më dëgjojë. Sa më shumë të qëndrojë në Superiore, aq më mirë do ta mësojë shqipen", përfundoi Daja . /albeu.com/