Dajës i prishet makina në Lushnjë dhe në fund gjendet fajtori

Shtuar më 19/12/2017, ora 20:43

Pas ndeshjes në Lushnjë, ku Skënderbeu fitoi 1-3, trajnerit Ilir Daja i ndodhi një incident gjatë kthimit për Tiranë.Teknikut tiranas iu prish makina dhe kaq ka mjaftuar që në kampin korçar të nisin batutat, madje të gjejnë edhe “fajtorin”.Duke qenë se e dërgoi makinën në servis, trajnerit iu desh të udhëtonte në Korçë me një automjet të marrë hua te një miku i tij gjatë së hënës.E veçanta e defekteve të shpeshta në automjetin që ka në pronësi është se pëson avari sa herë atë e merr në përdorim ndihmësi i Dajës , Gentian Liçi.Dje trajneri ka bërë jo pak batuta me Liçin, që me sa duket e ka “këmbën” të rëndë. Stafi teknik i korçarëve është i fiksuar pas makinave të prodhimit gjerman. /albeu.com/