D'Ambrosio e pranon: Romës iu mohua një penallti te rasti i Zaniolos

Shtuar më 03/12/2018, ora 18:45

U luajt ditën e djeshme në stadiumin “Olimpico” të Romës ndeshja midis Romës vendase dhe skuadrës Interit. Ndeshje përfundoi në shifrat e barabarta 2 me 2, por nuk përfundoi pa pasur polemika.Një rast shumë i dukshëm ishte ai i lojtarit Zaniolo të Romës i cili u pengua, por në fund as gjyqtari e as VAR-i nuk dhanë 11-metërsh për verdhekuqtë.Këtë rast së fundmi e ka komentuar dhe vetë lojtari D’Ambrosio i cili u shpreh shkurtimisht: “Ishte një penallti e pa dhënë për skuadrën e Romës .”